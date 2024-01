Algérie : la réponse sèche de Julien Stéphan à Djamel Belmadi

Lundi, la Fédération Algérienne de Football a annoncé le forfait d’Amine Gouiri (blessé) pour la CAN. Dans la foulée, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, a chargé le club du joueur, à savoir le Stade Rennais. «Il est arrivé chez nous avec une douleur au genou. Bizarrement, nous avons reçu un communiqué du Stade Rennais suite à notre demande puisque c’est le joueur lui-même qui nous a indiqué qu’il avait cette douleur au genou qu’on ignorait puisque son dernier match, c’était le 20 décembre. Il avait joué quasiment tout le match, il était sorti à trois ou quatre minutes de la fin, donc il n’y avait aucun signal qui pouvait nous avertir qu’il avait une blessure. Deux jours avant son arrivée, c’est lui qui nous a dit qu’il avait cette douleur, ensuite, nous avons pris attache avec le club qui nous a envoyé un rapport médical.»

Puis il a ajouté : «il est venu chez nous pour faire constater cette blessure et voir s’il pouvait se donner les chances de participer à la Coupe d’Afrique des Nations en le prenant en charge par notre staff médical, mais apparemment, il n’arrivait pas plus que ça à dépasser cette douleur. Donc, on l’a libéré.» Un coup dur pour l’ancien joueur de l’OL, qui allait disputer sa première grande compétition avec les Fennecs. Pointé du doigt, le SRFC a réagi et s’est défendu une première fois. Julien Stéphan, l’entraîneur des Bretons, en a remis une couche ce vendredi en conférence de presse. «Il y a eu une communication immédiate entre le staff du Stade Rennais et celui de la sélection, donc les éléments ont été donnés à ce moment-là. Amine va suivre un protocole médical pour récupérer, qui va le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Pour combien de temps exactement, on ne le sait pas encore.» Une version bien différente de celle de Belmadi, qui va devoir faire sans Gouiri.