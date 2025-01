Le PSG se lance dans une grande opération dégraissage, coup dur pour Arsenal dans le dossier Alexander Isak

Opération dégraissage pour le PSG

A Paris, c’est opération dégraissage comme l’indique Marca. Plusieurs joueurs, dont Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio, ont été exclus des dernières convocations par décision technique, envoyant un message clair sur les intentions du club. Le PSG doit vendre ces joueurs pour se renforcer cet hiver, mais aussi pour être dans les clous du fair-play financier. Pour Asensio, la porte est ouverte, selon L’Equipe. Son salaire est conséquent et le but est d’alléger la masse salariale. L’obstacle de son départ est son salaire mais Paris pourrait prendre en charge une partie.

Arsenal impuissant dans le dossier Isak

Selon le Daily Mail, Arsenal n’envisage pas de dépenser un montant record pour recruter le Suédois. Isak, sous contrat jusqu’en 2028 et performant avec Newcastle, resterait hors de portée financière d’Arsenal, d’autant que les Magpies veulent le conserver. Les Gunners, contraints par leur stratégie budgétaire, privilégient des ventes potentielles, comme celles de Gabriel Jesus ou Zinchenko, pour équilibrer leurs finances. Avec Newcastle, cinquième au classement et à seulement 90 minutes de la finale de la Coupe Carabao, les chances qu’il reste augmentent de jour en jour. Arsenal a proposé 100 M€ pour le Suédois, mais les Magpies réclament 150 M€, selon AS. La Real Sociedad, qui détient 10 % d’une future vente, pourrait aussi profiter d’un éventuel transfert.

Manchester United veut liquider ses intransférables

Manchester United a abandonné la notion de joueurs « intouchables » et s’engage dans une refonte complète de son effectif. Ruben Amorim, désormais à la tête de l’équipe, a déclaré : « Tout le monde doit prouver sa valeur, personne n’est à l’abri. » Des talents comme Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho et Rasmus Højlund, autrefois considérés comme des piliers, pourraient désormais partir. Mainoo, évalué à 86,1 M€ par le CIES, est en négociations pour un nouveau contrat mais a été freiné par des blessures cette saison. Garnacho, meilleur buteur du club avec huit réalisations, traverse une période difficile, n’ayant pas marqué depuis novembre. Quant à Højlund, malgré une valorisation estimée à 111,2 M€, ses deux maigres buts en Premier League cette saison soulèvent des doutes. Même André Onana, arrivé pour 56M€ il y a seulement 18 mois, est sur la sellette après plusieurs erreurs coûteuses.