Southampton se renseigne pour Jérémy Doku !

La suite après cette publicité

Recruté à prix d’or (26,5 M€) par le Stade Rennais durant le mercato estival 2020, Jérémy Doku n’est toujours pas parvenu à convaincre en Bretagne malgré d’évidentes qualités. Trop souvent blessé, le virevoltant ailier droit semble enfin épargné par les blessures. Aperçu durant le Mondial au Qatar lors d’un match de la Belgique face à la Croatie, le n°11 du Stade Rennais a de nouveau la confiance de Bruno Genesio, encore plus depuis la grave blessure de Martin Terrier.

Buteur face à Bordeaux en Coupe de France (son premier but depuis plus d’un an et son cinquième depuis son arrivée en Bretagne) l’international belge (12 sélections - 2 buts) doit encore s’améliorer comme l’expliquait d’ailleurs très justement le coach du club breton après le match face à Bordeaux. «C’est un garçon qui, je le rappelle, est encore très jeune et qui a encore besoin de se former, d’apprendre les principes de haut niveau. Avec l’accumulation des matchs, il aura forcément plus de temps de jeu, ce qui lui permettra de retrouver de plus en plus de sensations.» De quoi lui permettre de se mettre encore plus en valeur, lui qui est toujours suivi par de nombreux clubs anglais. D’ailleurs selon nos informations, Southampton est venu ces derniers jours aux nouvelles pour prendre la température. Nul doute qu’avec la blessure de Martin Terrier, Florian Maurice va réfléchir à deux fois avant de songer à laisser filer sa flèche belge.

À lire

CdM 2022, Belgique : la déception de Jérémy Doku après l'élimination