Équipementiers : adidas et Nike rois du marché européen

Deux ogres se tirent la bourre sur le Vieux Continent. Ce n'est pas une véritable surprise mais selon une étude récente signée GlobalData, une société d'analyse de données et de conseil anglaise, adidas et Nike dominent très largement le marché européen des contrats d'équipementiers dégotés dans le monde du football.

À eux deux, la marque aux trois bandes (34 contrats) et la marque à la virgule (43 deals) cumulent 77 baux sur les 244 qui ont été signés pour cette saison 2021-2022. Si Nike équipe plus de clubs (FC Barcelone, PSG, Chelsea) cette année et disposera donc d'une visibilité supérieure à son principal concurrent, adidas (Real Madrid, Manchester United, Arsenal) demeure le plus dépensier cette année (534 M$ environ, soit près de 461 M€, contre 524M$ soit 452 M€ pour la firme américaine).

Puma en embuscade

Si 10 acteurs, tels que Kappa, Joma, New Balance, Umbro ou encore Jako, sont au total présents sur le marché en Europe, Puma (24 contrats, 198 M$ soit 171 M€ dépensés), qui habille notamment l'OM et Manchester City, reste le plus gros challenger des deux géants, même si Macron a signé plus de contrats que la marque allemande pour cette saison (26 contre 24).

La Premier League dominatrice

Cette étude nous apprend également, là aussi sans véritable surprise, que la Premier League est le championnat qui génère le plus d'argent en provenance des équipementiers. Ce chiffre (environ 500 M€) correspond à lui seul à plus d'un tiers de la valeur totale des 15 championnats européens les plus importants. Cette nette domination s'explique notamment par l'attractivité économique et sportive du championnat anglais, souvent cité comme le meilleur au monde.

« La Premier League continue de fonctionner à un niveau commercial plus élevé que n'importe qui dans le football européen, a analysé Jake Kemp », analyse chez GlobalData, avant de poursuivre. « Alors que le Covid-19 a entraîné des millions de pertes de revenus dans le sport, la Premier League conserve un intérêt énorme et extrait les sommes les plus importantes de tous ses accords commerciaux. Les clubs de Premier League sont très attractifs sur presque tous les marchés du monde et, en achetant des droits sur les maillots, les marques achètent l'accès à un marché immense et sans égal. »