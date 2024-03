Monaco : Eliesse Ben Seghir explique pourquoi il a choisi le Maroc

Ces derniers jours, le Maroc a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement et les matches contre l’Angola et la Mauritanie. Si l’arrivée de Brahim Diaz occupe logiquement l’espace médiatique, un autre nouveau a fait son apparition. Il s’agit de la pépite de l’AS Monaco Eliesse Ben Seghir. Le jeune milieu offensif de 19 ans, qui représentait l’équipe de France en catégorie de jeunes, a finalement décidé d’opter pour les Lions de l’Atlas. Et ce vendredi en conférence de presse, il s’est expliqué sur son choix.

«J’ai la chance de pouvoir jouer pour deux grandes nations du football. Ça a été un choix compliqué, mais murement réfléchi. J’ai pris cette décision il y a à peu près un mois. Mais avec ma blessure, c’était un peu compliqué. Maintenant que je me sens très bien, j’ai décidé de faire ce choix. Comme vous dîtes, c’est aussi une délivrance dans le fait de ne plus à avoir cette réflexion. Et j’en suis très fier. J’ai fait ce choix par rapport à mes racines. Mes deux parents sont marocains. Et les racines l’ont emporté. La FFF a essayé de me garder, mais j’assume ce choix et je fonce. Pourquoi attendre quand on sait ce qu’on veut ? Quand l’équipe du Maroc t’appelles, c’est difficile de refuser. Walid Regragui m’a montré un projet très bien et m’a montré l’amour qu’il portait pour moi et l’envie du pays de m’avoir. C’est mon origine. J’étais à Marrakech cet été, j’étais à la CAN U23 aussi et j’ai vu l’engouement que le peuple porte aux joueurs mêmes des autres catégories. C’était incroyable.» Le Maroc peut donc savourer de récupérer une nouvelle belle pépite.