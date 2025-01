RC Lens- PSG du 18/01/2025 : Nos cotes et pronostics avec PARIONS SPORT en Ligne

À quelques jours de retrouver la Ligue des Champions et Manchester City, le PSG va devoir sortir le bleu de chauffe pour la Ligue 1. Et Luis Enrique devra user de toute son expérience pour garder ses troupes mobilisées avant le grand rendez-vous de mercredi prochain ô combien décisif pour la survie parisienne en C1. Et l’affaire ne sera pas aisée puisque c’est dans l’ambiance survoltée de Bollaert que Paris va devoir évoluer.

La suite après cette publicité

Le club artésien va mieux hormis sa sortie de route à domicile face au TFC dans un contexte électrique et le départ annoncé de Brice Samba. Depuis, la tension est redescendue d’un cran même s’il faudra faire sans Brice Samba parti à Rennes et sans Kodir Khusanov en partance pour Manchester City. Pour cette affiche au sommet de la Ligue 1 entre ces deux formations historiques du championnat de France, on s’attend à une rencontre spectaculaire et à une pluie de buts. Pour profiter des cotes RC Lens-PSG, le site de paris sportifs PARIONS SPORT en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 85 € + 15 € offerts sans dépôt pour toute nouvelle inscription**.

Parmi les différents paris proposés par PARIONS SPORT en Ligne pour cette rencontre Lens-PSG, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour vous :

La suite après cette publicité

Match nul entre le RC Lens et le PSG, cote à 4,00

le PSG roule sur la Ligue 1 depuis le début de saison avec 13 victoires et 4 nuls. Après avoir gagné le Trophée des Champions face à Monaco et eu les pires difficultés à se défaire de l’équipe amateur d’Espaly avec une équipe expérimentale, il est vrai, la bande à Luis Enrique retrouve le RC Lens un mois après l’affrontement entre les deux équipes en Coupe de France qui s’était terminé sur le score de 1-1. Là encore et avec le match de Manchester City dans un coin de sa tête, le PSG devrait connaître un samedi après midi compliqué dans le Nord. On voit bien un nouveau match nul entre les deux équipes coté à 4,10.

but de Bradley Barcola face à Lens cote à 2,70

Après une longue disette, Bradley Barcola a retrouvé le chemin des filets en Coupe de France face à Espaly. De quoi libérer un joueur qui a confié traverser une mauvaise période. Et les buts, c’est comme du ketchup. Une fois lancé, cela ne s’arrête pas. Nous vous proposons de miser sur un but de Barcola, avec une cote de 2,70. En plaçant 85 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez 229,50 € + 85 € en crédits de jeu soit 314,50 €. Pas mal pour un pari peu risqué et qui vous sera remboursé en crédit de jeu s’il est perdant.

La suite après cette publicité

But de Goduine Koyalipou face au PSG, cote à 3,55

C’est ce que l’on appelle des débuts réussis. Pour son premier match avec les Sang et Or, Goduine Koyalipou a ouvert son compteur but face au Havre. L’attaquant recruté il y a quelques jours par Lens, en provenance du CSKA Sofia où il enfilait les buts comme les perles, a donc gardé ses bonnes habitudes en arrivant en France. Cette fois-ci cela sera un tout autre affrontement que face au Havre. Mais avec un public chauffé à blanc, nul doute que le nouvel homme fort de l’attaque lensoise aura à cœur de définitivement marquer de son empreinte ses débuts en Ligue 1. La cote de 3,55 est belle et mérite d’être tentée.

En ce début d’année, Parions Sport en Ligne t’offre un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt ! Un bon plan PARIONS SPORT en Ligne idéal pour parier sur ce Lens-PSG et ce, sans prendre de risques !

La suite après cette publicité

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur PARIONS SPORT en Ligne, pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT en Ligne, ici un match nul entre Lens et le PSG, coté à 4,00. Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 340€. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes PARIONS SPORT en Ligne du 17/01/2025 à 9h40, cotes susceptibles d’évoluer)