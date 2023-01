France - Argentine : l’étonnante analyse de Nicolás Tagliafico

La suite après cette publicité

Le 18 décembre dernier, l’Équipe de France et l’Argentine mettaient les pieds dans l’éternel au terme d’une finale de Coupe du Monde complètement délirante. Et trois semaines après, la victoire des Argentins est logiquement encore à l’ordre du jour. Interrogé sur sa chaîne Twitch, le latéral gauche de l’OL, Nicolás Tagliafico, est revenu sur la séance de tirs aux buts de son équipe, et en particulier sur la tentative de Lionel Messi.

«Après le premier tir au but de Mbappé, toute la pression était sur nos épaules. Leo (Messi) l’a abordé en ayant conscience que s’il manquait le sien, on perdait la rencontre. Finalement, il l’a tiré comme s’il était en train de jouer avec son fils Mateo dans son jardin», a déclaré l’ancien joueur de l’Ajax.

À lire

EdF : Jonathan Clauss raconte sa déception après sa non-sélection à la Coupe du Monde