CAN 2023 : les chapeaux sont connus !

La Coupe d’Afrique 2023 arrive dans moins de 4 mois désormais. La compétition aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 donc. Et si le tirage au sort aura lieu le 12 octobre prochain à Abidjan, on connait enfin les différents chapeaux. En effet, il fallait attendre le dernier classement FIFA pour déterminer les chapeaux. Et ce classement est tombé ce jeudi 21 septembre.

Pas de grande surprise dans ce classement pour les équipes africaines. Seule une modification a eu lieu et elle va faire les affaires de la RD Congo. Les coéquipiers de Cédric Bakambu grillent sur le fil l’Afrique du Sud. Ils seront donc chapeau 2 et évitent donc plusieurs grosses écuries. L’Afrique du Sud descend chapeau 3.

Chapeau 1

Côte d’Ivoire (hôte)

Maroc

Sénégal

Tunisie

Algérie

Egypte

Chapeau 2

Nigeria

Cameroun

Mali

Burkina Faso

Ghana

RD Congo

Chapeau 3

Afrique du Sud

Cap-Vert

Guinée

Zambie

Guinée Équatoriale

Mauritanie

Chapeau 4