Le Barça veut chiper une jeune joueuse à l'OL

Si chez les garçons la course aux jeunes pépites fait rage, c'est la même chose dans le football féminin. Récemment, l'Olympique Lyonnais est venu débaucher deux jeunes joueuses du Paris Saint-Germain (Vicky Becho et Alice Sombath). En 2019, l'OL est venu récupérer Kysha Sylla, jeune millieu défensive née en 2004, à l'Olympique de Marseille. Sous convention avec le club rhodanien (chez les féminines il n'existe pas de contrat aspirant ou de stagiaire pro), la capitaine de l'équipe de France U16 pourrait aller voir ailleurs l'année prochaine.

En effet, alors qu'elle s'entraîne déjà avec le groupe professionnel, elle a disputé un tournoi de développement UEFA à Vila Real de Santo Antonio, au sud du Portugal en février où elle a tapé dans l'oeil de plusieurs formatins. Wolfsburg s'est montré interessé et a pris des renseignements, mais c'est surtout le FC Barcelone qui semble le plus attaché à la recruter. Le club catalan pourrait lui faire signer un contrat pro. Ce qui est aussi la volonté de l'OL, qui pour le moment se sent en sécurité vis-à-vis de sa pépite. Reste à savoir qui aura les meilleurs arguments pour la convaincre...