Le PSG s’offre un joueur de District

C’est ce que l’on appelle les joies du mercato et du football. Récemment, le PSG a annoncé l’arrivée de 10 joueurs pour venir renforcer dans un premier temps son centre de formation. Si le club de la capitale a logiquement pioché dans les meilleurs clubs professionnels du pays et les meilleurs clubs amateurs dans les catégories de jeune, il a aussi réalisé un drôle de coup.

La suite après cette publicité

En effet, le PSG a aussi fait signer un contrat stagiaire pro à Paul Caumeil qui évolue… en District ! C’est le seul joueur dans ce cas (avec un contrat de stagiaire pro de 3 ans) parmi les 10 joueurs qui ont été officialisés. Du haut de ses 16 ans, le milieu de terrain évoluait dans le club du FC Bouliac (D2 Gironde) et a donc tapé dans l’œil de la direction parisienne qui lui a fait signer un contrat. Après sa signature, le joueur n’a pas manqué de remercier un certain Yoan Gouffran. L’ancien joueur de Bordeaux ou Caen est un dirigeant du club du FC Bouliac et a visiblement participé à cette signature.