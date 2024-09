Bordeaux est de retour au Matmut Atlantique

Relégués en National 2, les Girondins de Bordeaux vivent des moments difficiles. Mais ils peuvent compter sur leurs fidèles supporters. D’ailleurs, France Bleu Gironde explique ce lundi, qu’après deux matches à huis clos au stade Sainte-Germaine du Bouscat, le club au scapulaire va reprendre ses quartiers au Matmut Atlantique lors de la 6e journée de championnat N2. Ce sera à l’occasion de la rencontre face à Châteaubriant.

Le média régional précise qu’après de longues discussions, l’écurie française et SBA, qui gère le stade, sont tombés d’accord. Ils ont ainsi paraphé un avenant au contrat les liant depuis 2015. Si les Girondins ne payeront pas de loyer, ils devront, en revanche, s’acquitter des frais de fonctionnement, compris entre 45 000 et 51 000 par rencontre. Autre point important, les Bordelais pourraient ne pas jouer toutes leurs rencontres au Matmut Atlantique. En effet, si un autre évènement venait à tomber le même jour qu’un match et que la société qui gère le stade estime qu’il est prioritaire, alors les Girondins évolueront ailleurs exceptionnellement.