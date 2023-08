JT Foot Mercato : fin de mercato sous haute tension à Manchester United

Fin de mercato canon à United

Cas délicat pour les Mancuniens, Harry Maguire est toujours sur la liste des départs. Un prétendant continue à frapper à la porte, c’est West Ham. Les Hammers n’ont pas renoncé à recruter l’ancien capitaine des Reds Devils. Une piste pas privilégiée par le défenseur. Malheureusement pour lui, peu d’autres options sont possibles. Maguire est donc prêt à rejoindre Londres mais sous conditions. L’Anglais souhaite récupérer une prime de départ pour compenser sa perte de salaire. Si les deux clubs avaient un accord autour de 40 millions d’euros, le refus du joueur l’a rendu caduque. Il reste donc moins d’une semaine pour que les trois parties se mettent d’accord. Le temps presse. Relaxé par la justice britannique après des accusations de viol et d’agression sexuelle, Mason Greenwood ne jouera plus avec Manchester United. L’Anglais, qui cherche une porte de sortie, n’arrivera sûrement pas à trouver un autre club dans le royaume. L’Arabie saoudite aurait pu être une solution. Mais Cristiano Ronaldo ne souhaite pas voir son ancien coéquipier le rejoindre en Saudi Pro League. Le Portugais est très vexé par la déclaration de Greenwood, qui avait dit que la carrière de CR7 était morte après son départ d’Old Trafford. Privés de Luke Shaw pour de longue semaine, les Mancuniens souhaitent se renforcer. Pour remplacer le défenseur, c’est Marc Cucurella qui est envisagé par la direction. Manchester voudrait se faire prêter le joueur de Chelsea. En cas d’échec dans ce dossier, Sergio Reguilon et Marcos Alonso sont aussi envisagés. Une chose est sûre, les Red Devils ont un besoin urgent d’un latéral gauche.

Le retour de Kylian Mbappé

L’évènement hier soir au Parc des Princes, c’était le retour de Kylian Mbappé. Titulaire pour la première fois de la saison à domicile, le capitaine des Bleus a été ovationné par le public de la Porte de Saint-Cloud. En retour, l’attaquant parisien a offert une prestation taille patron avec un doublé qui a facilité la victoire des siens 3 buts à 1. Malgré une soirée aux airs de réconciliation, l’avenir à moyen terme du Bondynois reste un mystère. Surtout que le champion du monde devrait continuer à jouer avec nos nerfs. En effet, selon Defensa Central, Kyk’s a décidé de ne pas prendre la parole sur son futur. Une décision motivée par la volonté de ne pas insulter l’avenir et de garder toutes les cartes en main. Mais à une semaine de la fin du mercato, il semble quand même difficile d’imaginer le numéro 7 parisien quitter la capitale, comme l’a confirmé Gianluigi Donnarumma au micro de Free Ligue 1 : «c’est un plaisir de jouer avec Kylian, c’est fantastique. Est-ce qu’il va rester ? Oui, c’est sûr».

Les officiels du jour

Chelsea officialise l’arrivée du gardien serbe, Djordje Petrovic en provenance du club New England Revolution. Un transfert conclu aux alentours de 16 M€. «Le joueur de 23 ans, qui a été sélectionné à deux reprises par la Serbie, a signé un contrat de sept ans à Stamford Bridge, avec une option d’une année supplémentaire», précise le communiqué des Blues. Petrovic devient la dixième recrue estivale de Chelsea. Il s’agit du transfert le plus cher de l’histoire de la MLS pour un gardien. Avec cette nouvelle recrue, Chelsea offre une doublure compétitive à Robert Sanchez, également arrivé cet été de Brighton pour 23 M€, après le départ de Kepa Arrizabalaga au Real Madrid. «Je suis très heureux d’être à Chelsea et j’ai vraiment hâte de commencer dans ce club. C’est un grand pas pour moi et j’ai toujours rêvé de signer dans l’un des plus grands clubs du monde. Aujourd’hui, j’ai atteint cet objectif et je suis très heureux», a déclaré la nouvelle recrue londonienne. L’international algérien Ahmed Touba quitte la Turquie et l’İstanbul Başakşehir pour rejoindre l’Italie. Le défenseur vient de s’engager avec la formation de Lecce. L’attaquant de Southampton Nathan Tella quitte l’Angleterre direction l’Allemagne. Il vient de s’engager avec le Bayer Leverkusen. Agé de 24 ans, il cherchera donc à se relancer cette saison. Ce samedi, l’Espanyol a annoncé la signature de Ramon Ramos qui rejoint le club catalan sous la forme d’un prêt jusqu’en fin de saison. Le défenseur brésilien de 22 ans arrive en provenance de l’Olympiacos. Après avoir fait venir ces derniers jours les Brésiliens Marquinhos, Douglas Augusto et Adson, et Matthis Abline sous la forme de prêt, c’est maintenant Eray Cömert qui vient renforcer la défense du FC Nantes. Le défenseur central suisse de 25 ans est prêté par Valence avec une option d’achat estimée à 3 M€. Quentin Cornette quitte Le Havre. Le milieu offensif a résilié son contrat avec le club doyen pour s’engager en Grèce. Il a signé en faveur de Volos NPS. Le Barça Atletic a annoncé le retour d’un ancien de la Masia, en la personne de Jaume Cuellar. L’hispano-bolivien rejoint l’équipe réserve du FC Barcelone pour la saison à venir, en provenance du CD Lugo.