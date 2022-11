CdM 2022 : les Bleus préviennent la Tunisie !

La suite après cette publicité

Demain, la France va défier la Tunisie lors de la troisième et dernière journée dans le groupe D. En tête et déjà qualifiés, les Bleus veulent malgré tout l'emporter face aux Aigles de Carthage, qui doivent absolument l'emporter pour rester en vie. En conférence de presse ce mardi matin, Didier Deschamps a évoqué le choc de demain.

«Je les connais bien. Je ne suis pas à la place du sélectionneur Jalel Khadri. Ils vont jouer la qualification. Cette équipe a de la qualité avec beaucoup de joueurs passés par la Ligue 1. Mes joueurs les connaissent aussi avec un contexte favorable à la Tunisie. Demain, on sera un peu plus à l'extérieur. Il y a cette ferveur, cette passion qui viennent en plus de la qualité de cette équipe et son secteur offensif». Aurélien Tchouameni se méfie aussi des Tunisiens. «Une très bonne équipe, ce sera un match rugueux. On se doit, de par notre maillot et notre esprit de compétition, de tout donner pour gagner ce match. Il y aura des millions de supporters qui voudront qu'on gagne ce match». La Tunisie est prévenue, les Tricolores vont jouer à fond !

