OL : David Friio confirme pour un départ de Rayan Cherki

Actuellement aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France, Rayan Cherki (20 ans) est assuré de remporter une médaille, mais visera l’or contre l’Espagne, vendredi (21 heures), au Parc des Princes. En parallèle, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais s’éloigne de son club formateur. Le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et maintenant le RB Leipzig sont les clubs cités pour récupérer le talent de Lyon, auteur de 3 buts et 9 passes décisives en 39 matches, toutes compétitions confondues.

Le club allemand du RB Leipzig est désireux d’enrôler Rayan Cherki pour remplacer sa star Dani Olmo, alors qu’un transfert du meilleur buteur de l’Euro 2024 vers le FC Barcelone est bouclé, selon nos informations. Ce transfert pourrait permettre à Rayan Cherki d’exploiter tout son talent à l’étranger et de rapporter à l’OL une somme entre 15 et 20 millions d’euros. Son directeur sportif, David Friio, a écarté la possibilité de le prolonger et a confirmé la tendance d’un départ.

D’autres départs en vue

Cependant, David Friio précise que rien n’est fait avec aucun club et que l’étranger, tout comme le Paris Saint-Germain, était possible. «On a discuté avec lui sur le début de l’été et nous cherchons à trouver une solution. Il va certainement partir. Je ne sais pas ce qu’il y a de mieux. L’étranger ou le PSG ? je crois qu’il faut que tout le monde soit gagnant. C’est un enfant du club, il a donné beaucoup depuis qu’il est formé ici, mais il y a des moments dans une carrière où on doit aller voir autre chose. Le club qui l’accueillera en tirera tous les bénéfices», a-t-il confirmé, dans un entretien pour Le Progrès.

Outre Rayan Cherki, le directeur sportif lyonnais a fait le point sur les autres départs prévus en confirmant plusieurs intérêts pour Maxence Caqueret, également cité pour un départ, ainsi qu’un départ de Mohamed El Arouch vers Botafogo, comme cela était annoncé. Pour Anthony Lopes, qui n’a pas été titularisé lors de la pré-saison, le dossier est plus compliqué et l’OL cherche «la meilleure solution pour tout le monde» dans ce dossier. Enfin, Nicolas Tagliafico, en fin de contrat à l’été 2025, pourrait rester afin d’être en concurrence avec la recrue estivale Abner.