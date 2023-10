À vous, ex-salarié(e)s, pigistes, stagiaires de Téléfoot, la chaîne du foot, l’heure est venue de vous annoncer que Jaume Roures et Mediapro, c’est terminé ! Comme annoncé, ce vendredi, par le conseil d’administration du groupe audiovisuel basé à Barcelone, celui qui avait fondé le groupe en 1994 et qui soufflera bientôt sa 74e bougie quitte officiellement son poste. À noter, par ailleurs, que Tatxo Benet reste, lui, à son poste de co-président et conseiller délégué. En première ligne depuis 2018, Jaume Roures se sera principalement distingué par deux échecs cuisants dans l’attribution des droits TV. Incapable d’apporter des garanties financières suffisantes après avoir annoncé 1,05 milliard d’euros par saison pour la Serie A sur la période 2018-2021, l’homme d’affaires et producteur espagnol s’était une nouvelle fois distingué sur le sol français.

Si Mediapro avait ainsi obtenu 80 % des droits TV de Ligue 1 et Ligue 2 pour la période 2020-2024 contre l’engagement de verser 800 M€ par exercice, Roures avait finalement souhaité renégocier les droits à la baisse en raison des répercussions économiques de la crise sanitaire. Oui mais voilà, face au refus des clubs français, le groupe sino-espagnol décidera de ne pas verser les autres tranches prévues et finira par se désengager. Un coup de massue pour plusieurs centaines de salariés mais une issue assez inévitable au regard du contexte et de l’instabilité incarnée par ce personnage adepte du silence pour gérer les tempêtes. Sans rancune, aucune.