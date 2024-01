PSG : Luis Enrique calme le jeu avec Manuel Ugarte

Lors des premiers mois de la saison, Manuel Ugarte avait mis tout le monde d’accord. Combatif, le milieu uruguayen grattait énormément de ballons et était rayonnant dans le milieu parisien qui était au top. Pourtant, depuis plusieurs semaines, l’ancien du Sporting Portugal est mis de côté par Luis Enrique. Moins en vue lors de ses dernières sorties, le joueur de 22 ans paye l’excellente forme de Vitinha et Warren Zaïre-Emery alors que Kang-In Lee a été replacé dans l’entrejeu. Pire, l’ancien coach du Barça s’était illustré en se moquant presque de Manuel Ugarte et de sa mise sur le banc.

Cette blague potache étant mal passée, l’ancien milieu de terrain a rétropédalé ce samedi en conférence de presse à la veille de la rencontre cruciale sur la pelouse de Lens : «tout ça, c’est normal. Ce n’est pas facile de changer de club, pour un joueur jeune, mais aussi un vétéran. Chaque adaptation est différente et avoir des hauts et des bas dans une saison, c’est normal. Moi, je le vois bien. Il a une personnalité forte. Je parle avec eux, parfois c’est superficiel, des fois plus profonds. Je ne peux pas parler avec eux chaque semaine à fond mais aucun joueur ne me donne d’inquiétude. Tout le monde doit s’adapter. C’est le lot des grands clubs. C’est un processus. Ça a à avoir à un moment bien particulier, ce qu’il se passe dans ta vie etc. Mais je les vois tous très bien, même les jeunes, ils s’adaptent. Pour les Français, c’est un peu plus facile mais c’est normal, c’est un processus d’adaptation.»

