Copa Libertadores : la soirée surréaliste qui pourrait bien coûter très cher à Boca Juniors

Le huitième de finale retour de Coipa Libertadores entre l’Atlético Mineiro et Boca Juniors s’est terminé sur la qualification des Brésiliens (0-0, 3 hab 1). Ça, c’est sur le terrain. Une fois la rencontre achevée, des scènes d’une rare violence se sont produites. Visiblement furieux d’avoir été éliminés, joueurs et staff de Boca s’en sont pris à leurs adversaires, mais aussi aux stayers ainsi qu’au personnel de sécurité. La raison ? Les Xeneizes estiment s’être fait léser après un but refusé par la VAR pour un hors-jeu limite.

La suite après cette publicité

Des scènes surréalistes dans lesquelles l’ancien Mancunien Marcos Rojo a voulu en découdre avec fun extincteur quand le président de l’Atlético MIneiro jetait des bouteilles d’eau sur les joueurs de Boca. Face à ce dérapage XXL, les autorités ont dru intervenir et user de gras lacrymogènes pour séparer les belligérants. Au final, Globoesporte annonce que huit membres de Boca ont été conduits au commissariat. Depuis, 11 personnes ont porté plainte pour outrage et lésions corporelles.

Une nuit passée au commissariat

Résultat : après avoir passé une nuit au commissariat, deux membres de la délégation de Boca ont été libérés après avoir payé une caution et quatre autres ont signé un document attestant les accusations de lésions corporelles et outrage faites à leur encontre et s’engagement à comparaître devant le tribunal. Tous les autres membres du club argentin ont, de leur côté, dû passer la nuit dans leur bus garé devant le commissariat, sous escorte policière.

Et la galère n’est pas terminée pour autant. Crise sanitaire oblige, surtout en Amérique du Sud, le ministère de la Santé argentin a imposé 7 jours d’isolement au groupe xeneize à son retour du Brésil. Conséquences : Boca Juniors devra disputer ses matches de championnat contre Banfield et San Lorenzo avec son équipe réserve. En attendant les fortes sanctions que la CONMEBOL devrait prononcer, Boca Juniors se souviendra longtemps de son déplacement à Belo Horizonte.