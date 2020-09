Sassuolo refuse une offre de 35 M€ pour Jérémie Boga !

S'il y a un joueur qui affole ce mercato estival si particulier, c'est bien Jérémie Boga. Le natif de Marseille, véritable révélation de la saison en Serie A (34 matches - 11 buts) avec Sassuolo, n'en finit plus d'attiser la convoitise. Rennes, qui a déjà fait une offre de 15 M€ (+ 5 M€ de bonus), le FC Séville, l'Atalanta Bergame ou encore le Bayer Leverkusen sont très chauds sur l'ancien Blues de Chelsea.

Mais contre toute attente, une offensive du Napoli risque d'éliminer bien des courtisans. Selon nos informations, le club coaché par Gennaro Gattuso a formulé une offre de 30 M€ (+ 5 M€ de bonus) pour tenter d'arracher Jérémie Boga. Mais Sassuolo, conscient de l'attractivité et de la cote de son joueur, a balayé l'offre d'un revers de la main ! Une bien mauvaise nouvelle pour Rennes, mais pas pour le directeur financier de Chelsea qui se frotte d'ores et déjà les mains. Pour rappel, le club londonien ne dispose plus de clause de rachat, mais a toujours un pourcentage à la revente pour son ancien grand espoir.