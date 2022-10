L'hommage de Platini à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Karim Benzema a intégré lundi soir la liste très fermée des joueurs français ayant remporté le Ballon d'Or. L'attaquant est le premier depuis Zidane en 1998. Avant eux, Raymond Kopa (1958) et Jean-Pierre Papin (1991) ont également eu cet honneur, tandis que Michel Platini en a lui remporté trois (1983, 1984 et 1985). Invité à réagir sur les ondes de RMC, l'ancien président de l'UEFA a félicité le lauréat 2022, rappelant qu'en intégrant ce club restreint était une prouesse. Selon lui, Benzema est entré dans la légende.

« Absolument, bien sûr. À mon âge avancé, quand je me promène et que les gens de votre âge veulent me faire signer un maillot ou un ballon, les gamins ne me connaissent pas. Quand on dit que j’ai gagné trois Ballons d’or, le gamin ouvre les yeux en grand. Le Ballon d’Or est devenu très important dans la jeunesse d’aujourd’hui, plus qu’à notre époque. Aujourd’hui, tu gagnes un Ballon d’or et tu entres dans le gotha des plus grands joueurs du monde. » Zidane, qui a remis le trophée à son ancien attaquant au Real Madrid, a lui aussi eu son petit message pour le vainqueur.