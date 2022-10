Ballon d'Or : le message émouvant de Zidane à Benzema

La suite après cette publicité

Hier soir, Karim Benzema a vécu une soirée magique. Le joueur du réal Madrid a remporté le 66e Ballon d’Or de l’histoire, devenant ainsi le cinquième Français à recevoir cette distinction prestigieuse. De plus, le trophée lui a été remis par l’une de ses idoles, Zinedine Zidane.

Le champion du monde 98 a d’ailleurs tenu à poster un message public à l’attention de son ancien joueur. «Je t’ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse et que tu deviennes ce que tu es. Tu as toujours cherché à t’améliorer. Aujourd’hui, ce trophée récompense ce travail et cette année exceptionnelle ! J’espère que tu continueras à nous régaler au Real et pendant cette coupe du monde avec l’Équipe de France», a-t-il posté sur son compte Instagram.