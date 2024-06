Un ancien espoir du PSG signe à Augsburg

Si Samuel Essende a mis longtemps à percer au plus haut niveau, le joueur formé au Paris Saint-Germain s’est fait nom au Portugal. Sous les couleurs de Vizela, l’attaquant de 26 ans a longtemps caracolé en tête du classement des buteurs de Liga Betclic, inscrivant 15 buts sur l’ensemble de la saison. Désormais, l’ancien joueur de Caen va s’offrir un nouveau challenge puisqu’il s’est engagé en faveur du FC Augsburg.

«Le FC Augsbourg renforce son attaque et signe l’international congolais Samuel Essende. Le joueur de 26 ans arrive du FC Vizela, relégué en première division portugaise, et a signé un contrat avec le FCA jusqu’au 30 juin 2028. Les clubs ont accepté de ne pas divulguer les modalités de transfert», a indiqué le club allemand via un communiqué officiel, ce vendredi.