PSG-Rennes : la réaction à chaud de Marquinhos

Au sortir de la victoire du Paris SG sur le Stade Rennais ce vendredi soir (1-0, 24e journée de Ligue 1), le capitaine Marquinhos (27 ans) s'est présenté au micro de Prime Video pour débriefer la rencontre.

«C'était dur d’ouvrir le score aujourd’hui. On voulait mettre de l'engagement dès le début. Mais on n’a pas réussi à trouver les espaces. Rennes a très bien défendu. Et puis, il y a ce but en fin de match qui nous délivre», a lancé le Brésilien, lucide. De bon augure avant la réception du Real Madrid dans quelques jours (8e de finale aller de Ligue des Champions).