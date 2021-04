La démonstration de City et Guardiola face au PSG impressionne toute l'Europe

La suite après cette publicité

«Seul Di Maria a tenu le choc»

Neymar et consort ont perdu (1-2) ce mercredi contre Manchester City, en match aller des demi-finales de Ligue des Champions. Forcément, la nouvelle fait beaucoup réagir dans l'hexagone et aux quatre coins de l'Europe ! Pour L'Équipe, les Parisiens ont été «étincelants en première mi-temps», mais ont complètement lâché prise après la pause. Il leur faudra donc réaliser un exploit au retour pour décrocher une place en finale. Ils sont «au pied du mur» résume le quotidien. Le ton est le même en couverture du Parisien ce jeudi matin. «Condamnés à l'exploit», titre ainsi le média local qui parle même de «miracle» en cas de qualification au match retour. Dans ses colonnes Le Parisien estime d'ailleurs que «seul Di Maria a tenu le choc», jusqu'au bout de la rencontre. Il est selon le journal, le seul a avoir été «à la hauteur».

«un City de rêves»

De l'autre côté de la Manche en revanche, le ton est un peu différent, forcément. À l'instar de The Guardian qui a vu «un City de rêves», ce mercredi soir. Le média anglais va même plus loin et explique que «les superstars du PSG ont été remises à leur place à Paris». Le sujet fait la Une de tous les tabloïds comme ici avec le Daily Mail qui évoque «une nuit parfaite pour Pep» et se régale en titrant : «sacre bleu» ! On s'amuse également en Une du Daily Express ce jeudi. «Rally les Bleus», titre le quotidien : un jeu de mot avec «Allez les Bleus» en français, «Rally» étant une expression pour apporter son soutien à quelqu'un. Au final pour la presse anglaise, les héros de cette démonstration mancunienne sont Pep Guardiola, Kevin de Bruyne et Riyad Mahrez, auteur du but victorieux sur coup franc.

Pep plus fort que Neymar et Mbappé

En Espagne, l'affiche de Ligue des Champions fait également beaucoup de bruit ! La défaite parisienne fait ainsi la Une de Marca ce jeudi. Le journal ibérique a vu un «Neymar dangereux», et un «Mbappé porté disparu» qui n'ont jamais su comment battre cette équipe de Manchester City. Et selon AS, tout le mérite revient à Pep Guardiola qui a muselé Neymar et Mbappé. «Les étoiles du PSG se sont estompées après la pause», poursuite le canard ibérique qui évoque aussi une «nuit noire pour Keylor Navas».