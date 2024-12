Mercato Liverpool : Luis Díaz a une préférence pour son avenir !

Quel avenir pour Luis Díaz ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, ce futur semble s’inscrire du côté de Liverpool. Et pour cause. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Reds, l’ailier colombien de 27 ans reste un maillon essentiel du collectif piloté par Arne Slot. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le natif de Barrancas participe, à ce titre, à l’excellente dynamique du club de la Mersey, leader de Premier League. Mais pour combien de temps ?

Dernièrement, plusieurs sources évoquaient, en effet, des discussions amorcées pour prolonger le contrat du Colombien (61 sélections, 16 buts) du côté d’Anfield. Oui mais voilà, ces dernières ne se sont pas encore concrétisées et l’avenir du droitier d’1m80 semble totalement relancé. Selon les dernières informations d’Antena 2, relayées par Mundo Deportivo, le numéro 7 de Liverpool serait, aujourd’hui, séduit à l’idée de rejoindre… le FC Barcelone.

Le PSG et l’AC Milan restent à l’affût

Un dossier qui s’annonce malgré tout complexe pour les Culers, qui plus est au regard de leur marge de manœuvre sur le plan financier. Pour rappel, la direction catalane n’a toujours pas enregistré Dani Olmo et Pau Victor. Il semble donc difficile d’imaginer les Blaugranas être en mesure de s’aligner sur le prix de vente de l’ancien joueur de Porto, actuellement estimé aux alentours des 80 millions d’euros. Outre ces considérations économiques, le Barça devra également se défaire de la concurrence puisque d’autres clubs restent à l’affût.

Ainsi, si Deco apprécie tout particulièrement la polyvalence et le profil de Luis Díaz, les médias espagnols précisent que le PSG et l’AC Milan seraient également prêts à faire une offre pour le Colombien. Conscient de la situation, Liverpool pourrait, de son côté, proposer de nouvelles conditions à son protégé pour le convaincre de rempiler du côté d’Anfield. Les options sont posées, la bataille - elle - peut débuter.