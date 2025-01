PSG : Marquinhos ne ferme pas la porte à un départ

Ce dimanche, le PSG croisera le fer avec l’AS Monaco pour sa première rencontre de l’année 2025. En jeu, le Trophée des Champions. L’occasion pour Marquinhos de glaner son 32ème trophée sous le maillot du club de la capitale. Arrivé en 2013 à Paris, le défenseur central est l’une des figures emblématiques de l’ère QSI. Capitaine de l’équipe de Luis Enrique, le Brésilien était présent en conférence de presse ce samedi, avant de défier les Monégasques.

Interrogé sur son avenir, l’ancien des Corinthians et de l’AS Roma a affirmé son envie de poursuivre sous les couleurs parisiennes. Néanmoins, il n’a pas exclu un départ : «dans le futur, on ne sait jamais. Le football va très vite. Pour l’instant, toutes mes pensées, ma tête et ma motivation sont au PSG. On a des matchs importants à jouer encore. Je suis très heureux, j’ai encore beaucoup de choses à donner. Je peux encore apporter beaucoup de choses mais comme je vous le dis ça dépend de beaucoup de choses, du club, des dirigeants, de l’entraineur». Voilà qui est dit !

