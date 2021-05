La règle des cinq changements prolongée jusqu’en 2022

Ce vendredi, l’IFAB (International Football Association Board) s’est réuni pour pour décider ou non si la règle des cinq changements allait être prolongée. Finalement la décision a été favorable à cette issue.

La suite après cette publicité

Introduite en mai 2020 pour pallier aux problèmes que rencontraient les clubs et les équipes à cause de la pandémie mondiale, la règle des cinq changements par match est officiellement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. « L’IFAB continuera à examiner l'impact de la pandémie sur le football et à consulter ses parties prenantes sur cette importante question de bien-être », explique l’IFAB à travers son communiqué.