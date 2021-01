Kevin Großkreutz met un terme à sa carrière

Sans club depuis son départ du KFC Uerdingen en octobre dernier, club de troisième division allemande, Kevin Großkreutz a décidé de mettre un terme à sa carrière. À 32 ans, le milieu allemand aura tout connu avec le Borussia Dortmund notamment. C'est un autre champion du monde 2014 qui raccroche.

Après quinze années en professionnel, Großkreutz a décidé de raccrocher les crampons. Pour la deuxième fois. Puisqu'il avait déjà tout arrêté il y a quatre ans. Avec Dortmund ou il a joué plus de cinq ans, l’international allemand (6 sélections) avait disputé une finale de Ligue des Champions sous les ordres de Jürgen Klopp et avait surtout gagné deux titres de champion d'Allemagne. Régulier, il avait aussi disputé la Coupe du monde 2014 avec l’Allemagne qu’il remportera donc. « Merci pour tout et pour chaque instant. Nous avons écrit l'histoire ensemble. » a-t-il déclaré.