Jack Wilshere libre comme l'air

Jack Wilshere (28 ans) est libre de tout contrat. Le meneur de jeu a résilié son contrat avec West Ham, comme il l'a annoncé via ses réseaux sociaux, avant d'être repris par le communiqué officiel des Hammers.

L'international anglais (34 sélections, 2 buts) est à la recherche d'un nouveau challenge pour relancer sa carrière. À noter que Josh Cullen () est lui aussi libéré par les Londoniens.

We can confirm the departure of Josh Cullen and Jack Wilshere this evening on a permanent basis.



Everyone at West Ham United would like to wish them the very best in their future careers. pic.twitter.com/AXohLmhqdo