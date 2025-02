Real Madrid : Carlo Ancelotti a mis un coup de pression à Kylian Mbappé !

Carlo Ancelotti est un homme qui, publiquement du moins, dégage toujours une certaine sérénité et tranquillité. Ce n’est clairement pas le type de coach qu’on voit s’énerver devant les caméras ou s’offrir des sorties médiatiques remarquées. Mais en interne, Carletto sait hausser le ton lorsqu’il estime que c’est nécessaire et que ses joueurs ont besoin d’être recadrés.

Et c’est ce qui s’est passé samedi, lors de la mi-temps du choc face à l’Atlético, alors que les Merengues étaient menés 1-0 suite au but de Julian Alvarez en première période. Dans les vestiaires, le tacticien italien a poussé un gros coup de gueule, qui visait notamment 4 de ses joueurs : Kylian Mbappé donc, mais aussi Jude Bellingham, Vinicius Jr et Rodrygo, ceux qu’on surnomme les quatre fantastiques à Madrid.

Ancelotti en attendait plus

Une information révélée par Marca qui indique ainsi qu’Ancelotti était agacé par le peu d’intensité déployée par ses quatre vedettes sur la pelouse, et il ne s’est pas privé pour le leur faire comprendre. Clairement, il n’a pas apprécié ce qu’ils ont proposé, estimant aussi qu’ils ont été trop individualistes lors de la première période, tant en défense au niveau des efforts fournis lorsque l’Atlético avait le ballon, qu’en attaque, où ils jouaient chacun pour leur pomme.

Le journal madrilène rapporte qu’Ancelotti n’a pas pris de pincettes et qu’il a été très direct dans sa façon de parler aux joueurs. Il les a même menacés : « soit on fait ce qu’on avait préparé, soit il y aura des changements ». Un message qui est bien passé puisqu’au retour des vestiaires, les vedettes du Real Madrid ont affiché un tout autre visage et ont réussi à élever leur niveau. Mais Kylian Mbappé, Vinicius et compagnie sont prévenus : pas question de se reposer sur leurs lauriers…