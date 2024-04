FC Barcelone, PSG : la réponse tant attendue de Xavi à Luis Enrique !

« Je connais Xavi oui, mais pas en tant qu’entraîneur, il était mon joueur. Je ne connais pas comme entraîneur. Qui représente le mieux la philosophie du club ? Sans aucun doute, moi. C’est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça, même si d’autres pensent différemment ». Les propos de Luis Enrique sur son homologue et ancien joueur Xavi Hernandez ont rapidement fait parler chez nos voisins espagnols, où certains ont interprété ces mots comme une déclaration de guerre.

Luis Enrique est-il donc le porte-drapeau du modèle Barça aujourd’hui ? On le verra demain, mais en attendant, Xavi était présent en conférence de presse. Sans surprise, les journalistes l’ont interrogé sur les paroles de son ex-coach. Plutôt que d’ajouter de l’huile sur le feu, le coach du Barça a plutôt choisi de calmer le jeu. « J’ai vu ça oui. Je connais très bien Luis Enrique, j’ai une grande relation avec lui. Ils ont une équipe pour aller au bout, c’est un très grand rival et avons tous les deux un style similaire. On peut se vanter d’avoir l’ADN Barça, Luis Enrique, Pep ou Arteta. Demain on cherchera la même chose, et après c’est aux joueurs d’appliquer cet ADN Barça qui nous identifie autant », a expliqué l’ancien milieu de terrain.

Xavi ne veut pas de polémique

« J’ai une relation incroyable avec Luis, je pense que je l’ai beaucoup aidé quand j’étais capitaine, dans des périodes compliquées. J’en suis fier. Luis Enrique a beaucoup de variantes, de possibilités, il travaille très bien, je le connais bien », a-t-il ajouté, avant de hausser un peu le ton : « ce n’est pas un duel entre Luis Enrique et moi. Je l’ai déjà dit, on cherche la même chose les deux, peut-être que moi je suis meilleur que lui dans un aspect comme les récupérations mais lui est meilleur dans les buts, mais on cherche la même chose. Il n’y a pas de polémique ».

Il faut dire que Xavi sera particulièrement attendu au tournant mercredi soir. Si son FC Barcelone a connu un certain regain de forme ces dernières semaines, dans le jeu notamment, l’ancien numéro 6 du Barça avait essuyé une petite vague de critiques. Et s’il venait à continuer l’aventure plutôt que de partir - c’est une hypothèse qui prend de plus en plus forme - une victoire européenne tant attendue face à un rival de prestige poserait de grosses bases pour la saison à venir…

