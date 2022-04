Liverpool : la belle statistique d'Ibrahima Konaté

Mercredi soir Liverpool s'imposait face à Villarreal en demi-finale aller de Ligue des Champions (2-0). Titulaire en charnière centrale aux côtés de Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, arrivé l'été dernier dans la Mersey après 4 ans au RB Leipzig, a réalisé une performance aboutie, sur la lignée de ses dernières sorties.

La présence sur le terrain de l'ancien sochalien semble en tout cas réussir aux Reds selon RMC puisque le Français n'a toujours pas connu la défaite sous le maillot de Liverpool en 23 apparitions (18V - 5N). Ces dernières semaines il semble monter en puissance et il s'est même offert le luxe d'inscrire 3 buts de la tête sur corner en l'espace d'une dizaine de jours, face à Benfica à l'aller et au retour et face à Manchester City en demi-finale de FA Cup.