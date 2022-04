Liverpool - Villarreal : les notes du match

La suite après cette publicité

Après l'énorme spectacle offert par Manchester City et le Real Madrid mardi soir, les amateurs de foot s'attendaient à une nouvelle belle partie entre Liverpool et Villarreal du côté d'Anfield. Un match pour lequel les Reds étaient favoris, mais le Sous-Marin Jaune avait prouvé avoir des arguments pour inquiéter les meilleures formations du Vieux Continent. Si Jürgen Klopp pouvait compter sur tout son beau monde avec un trio Salah-Mané-Luis Diaz notamment, Unai Emery était privé de sa star, Gerard Moreno, ou de la pépite Yeremi Pino. Et ce duel s'est conclu sur une solide victoire de l'équipe locale (2-0). Forcément, comme c'était attendu, Villarreal se positionnait en bloc bas face à des Liverpuldiens entreprenants et offensifs. Des assauts qui peinaient cependant à se matérialiser en véritables occasions, et contrairement au duel d'hier, il n'y avait pas tant de situations chaudes.

Le rythme était assez bas, notamment parce que l'équipe de Liga parvenait à endormir la rencontre. Mais en deuxième période, la machine de la Mersey se lançait, et les troupes de Klopp allaient frapper à deux reprises en très peu de temps. D'abord, avec un centre d'Henderson qui s'est envenimé après avoir été dévié par Estupiñán, et qui a terminé au fond des filets d'un Rulli qui aurait pu mieux faire (1-0, 53e). Puis, Mané crucifiait l'Argentin dans la surface après un sacré ballon glissé de Salah (2-0, 55e). Deux minutes qui ont coulé le Sous-Marin Jaune, puisque la formation d'Unai Emery ne parvenait pas à revenir dans le match et continuait d'être dominée. Le score n'a plus bougé, alors que le coach allemand se permettait même de faire tourner. Liverpool prend donc une sacrée option en vue de la qualification pour la finale !

Liverpool

Alisson (6) : pouvant remercier sa charnière centrale, le gardien de but brésilien a passé une première période plutôt tranquille dans ses buts, n'ayant été inquiété que par la reprise non cadrée de Lo Celso (36e) et le tir croisé de Dia (86e). En plus du clean-sheet, il n'a pas fait une mauvaise passe dans ce match, sûrement en raison d'un bloc adverse très bas n'empêchant pas les premières relances (100% de passes réussies).

Alexander-Arnold (7) : très adroit sur coups de pied arrêtés, l'Anglais a su apporter des frissons à l'arrière-garde avec de nombreux ballons délivrés dans la surface pour les offensifs (4 passes clés). Egalement présent entre les lignes de la défense et du milieu adverses, il a apporté le surnombre dans le dernier tiers et ainsi mettre la pression sur l'adversaire. Remplacé par Gomez (81e) .

Konaté (6) : en réussite sur les corners dernièrement, le Frenchie n'a pas eu la même réussite en début de match mais s'en est remis à ce qu'il sait faire de mieux : bien défendre. Déjà bien soutenus par son milieu de terrain, lui et son coéquipier Oranje n'ont pas été beaucoup dérangé par l'attaque adverse, si ce n'est son duel engagé avec Pedraza (78e).

Van Dijk (6,5) : comme à son habitude, le défenseur central néerlandais a été une véritable force tranquille dans sa charnière centrale. À la suite d'un centre dégagé vers Chukwueze, il a été averti pour un tampon sur le Nigérian (32e). Profitant d'un bloc jaune reculé, le Batave a même tenté sa chance au but, sa frappe flottante étant déviée par un Rulli hésitant (68e).

Robertson (6,5) : toujours très haut quand son équipe a le ballon, il a semblé toujours au bon endroit, défensivement comme offensivement. Il a rassuré sa charnière en revenant capter la passe en profondeur de Lo Celso (19e). On a ensuite retrouvé son superbe jeu long sur ses transversales pour son compère à droite Alexander-Arnold, pour rapidement mettre le danger de l'autre côté. Comme Fabinho, il a lui aussi inscrit un but, refusé en raison de sa position illicite (64e).

Henderson (7) : important dans le système de Klopp, le capitaine anglais n'a pas hésité à dédoubler sur le côté droit de Salah pour lui apporter des solutions quand TAA ne montait pas. Cela s'est avéré payant puisque son centre contré par Estupinan a trompé un Rulli pris à contre-pied (1-0, 54e). Remplacé avant le dernier quart d'heure par Keita (72e) .

Fabinho (7) : plaque tournante des Reds, l'ancien Monégasque a encore une fois montré son importance dans la bataille du milieu de terrain. Impérial dans le rond central à la défense, il s'est distingué par sa qualité de passe (91% de passes réussies) et sa lecture du jeu (2 passes clés). Il n'a pas été loin d'être décisif dans la zone de vérité après la pause, mais son but a finalement été refusé pour un hors-jeu (50e).

Thiago (7) : l'ex-milieu de terrain du FC Barcelone a encore délivré une copie des grands soirs : alternant jeu court et jeu long dans ses transmissions, sa présence dans l'entrejeu a permis aux Reds de faire la différence face au milieu adverse. Il a également su déranger Rulli, d'une reprise de volée (17e) puis d'une frappe lointaine, trouvant son poteau (42e)

Salah (6,5) : sur son couloir droit, le Pharaon n'a pas hésité à profiter des nombreux appels dans son dos pour rentrer dans son pied, et ainsi tenter des centres (12e, 26e, 32e) ou des tirs (27e, 34e, 35e), plus ou moins précis selon le pied utilisé. Un peu moins en vue sur son flanc au retour des vestiaires, il a néanmoins été décisif sur le but du break de Mané.

Mané (7,5) : positionné en pointe, le Sénégalais a d'abord manqué de lucidité dans le premier quart d'heure : ratant son contrôle à bout portant du but de Rulli (8e), il a ensuite été surpris par le centre de Mané, légèrement derrière lui (12e). Tel un pivot, il a ensuite failli tromper Rulli sur sa reprise contrée par Albiol (33e). Il est finalement juste dans le dernier geste, bien lancé par l'Egyptien pour trouver le chemin des filets (2-0, 55e). Champion d'Afrique et à deux rencontres d'être champion d'Europe : le Lion continue de tracer son chemin pour soulever un Ballon d'Or en fin d'année. Remplacé par Diogo Jota (73e) .

Luis Diaz (5,5) : d'abord mis en difficulté en début de rencontre par la vigilance de Foyth, l'ailier colombien a finalement su se montrer dangereux, sollicitant le portier adverse d'un tir puissant (32e). Sa frappe croisée est ensuite passée devant la ligne adverse, sans réussite (79e). Quand il n'a pas pu provoquer sur son flanc gauche, il s'est montré volontaire dans le pressing très haut et bien adapté dans la circulation du ballon. Remplacé par Origi (81e).

Villarreal