Man City : Abdukodir Khusanov a déjà battu un record

Abdukodir Khusanov a d’ores et déjà séduit les Anglais. En effet, le défenseur a été élu joueur du mois de février par les supporters de Manchester City, établissant un nouveau record de votes pour cette distinction, devançant les scores d’Erling Haaland et de Josko Gvardiol. Arrivé il y a seulement 6 semaines pendant le mercato d’hiver, le joueur ouzbek de 21 ans s’est rapidement imposé dans le 11 de Pep Guardiola grâce à sa solidité défensive. Fier de cette récompense, le joueur a partagé la nouvelle sur X.

Auteur de son premier but avec City en début de mois en FA Cup, Khusanov a par la suite enchaîné les titularisations en Premier League contre Newcastle, Liverpool et Tottenham, contribuant à deux clean sheets et deux victoires. Impressionnant depuis son arrivée, il pourrait encore monter en puissance au sein de l’effectif de Pep dans les semaines à venir.