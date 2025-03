LdN : la Géorgie colle 6 buts à l’Arménie et se maintient en Ligue B

Le suspense n’aura jamais existé dans cette double confrontation entre la Géorgie et l’Arménie. Troisièmes de leur poule B en Ligue des Nations, les coéquipiers de Georges Mikautadze étaient sous le coup d’une relégation en cas de revers face à l’Arménie, deuxième de son groupe en Ligue C et toujours portée par l’espoir d’être promue au détour de ce barrage.

Ce duel, équilibré sur le papier, ne l’a jamais été sur le terrain. Après une victoire 3-0 hors de leurs bases, jeudi, lors du match aller, les hommes de Willy Sagnol se sont imposés 6-1 ce dimanche à Tbilisi. Mikautadze s’est offert un doublé (14e, 35e), avec notamment un superbe lob avant la pause, tandis que le Parisien Khvicha Kvaratskhelia, troisième meilleur buteur de l’histoire de la Géorgie (juste derrière Mikautadze et ses 20 buts), a marqué son 18e but en sélection. Chakvetadze et Kiteishvili ont aussi trouvé le chemin des filets pour les Géorgiens.