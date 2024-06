Real Madrid : Kylian Mbappé fait crasher le site officiel du club !

Cette fois, c’est la bonne pour le Real Madrid. Libre de tout contrat après sept ans passés au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé quitte la France et la Ligue 1 pour rejoindre le club madrilène pour les cinq prochaines saisons : «Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons», peut-on lire sur le communiqué publié par le club merengue ce lundi.

La suite après cette publicité

Mais à l’image du feuilleton, l’engouement de cette annonce est telle que le site officiel du Real Madrid a crashé et a dû être fermé pendant quelque temps, laissant ainsi les journalistes et les supporters dans l’attente : «Désolé, une erreur s’est produite. Nous travaillons à le réparer le plus rapidement possible. Réessayez pour voir si le problème a été réparé», était écrit dans le message d’erreur.