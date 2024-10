Al Hilal : Neymar sort du silence après son retour tant attendu

L’attente était très longue, mais elle est désormais terminée. Après plus de 370 jours d’absence pour une rupture des ligaments croisés et du ménisque, la légende Neymar a signé son grand retour sur les terrains ce lundi, lors d’un match contre Al Ain en Ligue des Champions asiatique. La star brésilienne est entrée en jeu et a joué une trentaine de minutes en comptant le temps additionnel élargi. Son équipe est d’ailleurs repartie avec la victoire (4-5). Désormais, les hommages et autres messages émouvants se suivent et se multiplient dans les différentes presses internationales et sur les réseaux sociaux.

Plusieurs joueurs tels que Thiago Silva, Richarlison, Rafael Leão, Lucas Paquetá ou encore Raphinha ont réagi en republiant en story la publication du club saoudien qui fêtait le retour à la compétition de l’ancienne pépite de Santos. Après la rencontre en conférence de presse, l’entraîneur Jorge Jesus a tenu à revenir sur ce jour très spécial pour Neymar et tout le peuple d’Al Hilal qui attendait avec impatience depuis plusieurs mois de revoir leur star à l’œuvre :«Je l’ai fait entrer alors que l’équipe était en avance, pour qu’il puisse profiter des espaces laissés par l’adversaire. Neymar doit participer progressivement jusqu’à ce qu’il atteigne le plus haut niveau de préparation».

La réaction à chaud du Ney !

Avec 30 minutes passées sur le terrain, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a réalisé des débuts corrects, d’autant qu’il est passé très proche de marquer sur l’unique frappe qu’il a tenté. De bon augure pour la suite de la saison. Après la rencontre, le Brésilien a livré ses premières impressions. «Je me sens bien. C’est très difficile, j’ai toujours une bonne équipe avec moi, mais je suis très content. Je suis de retour», a déclaré Neymar, toujours sur le terrain au micro du compte officiel X d’Al Hilal.

Avec cette victoire, l’équipe saoudienne continue avec un bilan de 100% de victoires en Ligue des champions asiatique cette saison et reste ainsi leader du groupe B avec 9 points en trois matchs. Désormais le club surnommé Al-Za’eem peut compter sur une bonne nouvelle. Pour rappel, malgré l’absence de Neymar, Al Hilal était parvenu à être sacré champion d’Arabie saoudite, remportant également la Coupe du Roi d’Arabie saoudite et de la Supercoupe d’Arabie saoudite, tout en disputant la finale de la Coupe arabe des clubs champions et de la Ligue des champions asiatique. Un statut et un trône que la direction d’Al Hilal veut conserver.