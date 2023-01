PSG : Kylian Mbappé est fou de rage selon la presse espagnole !

La suite après cette publicité

« Le seul club qui peut le faire sortir d’ici est le Real Madrid. Rien n’est impossible dans le football, mais nous pourrions demander 400 millions d’euros, ou même ne pas lui mettre de prix ». Plus tôt dans la semaine, le sérieux média anglais The Athletic se penchait sur le dossier Mbappé, et avait rapporté ces propos d’un dirigeant parisien, sous couvert d’anonymat. Des déclarations qui ne sont logiquement pas passées inaperçues.

Et selon Defensa Central, cette publication n’a clairement pas plu à Kylian Mbappé. Le Bondynois aurait été surpris, et surtout, très énervé par cette information. Il considère que ce prix est bien trop prohibitif et qu’il le "condamne" à rester à Paris jusqu’à la fin de son contrat. Le joueur formé à l’AS Monaco aurait donc la rage contre sa direction, même si cette information reste logiquement à prendre avec quelques pincettes au vu de son origine.

Le Real Madrid est toujours chaud, mais…

De plus, le média indique que le Real Madrid ne mettra jamais plus de 200 millions d’euros sur la table, et le joueur des Bleus en est bien conscient. Le journal confirme d’ailleurs que les dirigeants merengues ont toujours l’intention de le recruter à l’avenir. Le train Real Madrid ne passe donc pas qu’une fois pour le Français, même si, dans les conditions actuelles il faudra vraisemblablement attendre 2024.

Seulement, les Madrilènes espèrent que cette fois, le joueur mettra un peu plus de sa part pour forcer un départ. D’ailleurs, Marca consacré également un article à Mbappé ce dimanche et précise bien que Florentino Pérez et ses équipes ne veulent pas tomber dans un nouveau cinéma médiatique et qu’ils passeront à l’attaque qu’à deux conditions : que le PSG ouvre la porte en fixant un prix (inférieur à celui mentionné plus haut) et que l’attitude du Français soit différente de celle des dernières négociations en été dernier…