Conference League : Chelsea pulvérise Noah, la Fiorentina chute à Nicosie

La petite sœur des coupes européennes continuait avec la deuxième fournée de matchs de cette soirée. Des rencontres de la troisième journée de la compétition, où on notera l’énorme victoire de Chelsea face à Noah. Les Blues se sont régalé contre les Arméniens. Un succès 8-0, avec des doublés de Joao Félix et de Christopher Nkunku notamment. Avec 3 victoires en 3 journées, les Blues sont bien partis pour se qualifier pour le prochain tour.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de la soirée, on notera que la Fiorentina a chuté sur la pelouse de l’APOEL Nicosie (2-1) et casse sa série de deux victoires dans la compétition. Le Betis, qui fait partie des gros noms de la compétition, a dû attendre la toute fin du match pour arracher un 1-1 à la maison contre Celje. Le Jagellonia et Heidenheim poursuivent leur parcours parfait avec un troisième succès.

Les résultats de la soirée

APOEL Nicosie 2 - 1 Fiorentina : Donis (37e), Abagna (45e+1) - Ikoné (74e)

Chelsea 8 - 0 Noah : Adarabioyo (12e), Guiu (13e), Disasi (18e), J. Félix (21e, 41e), Mudryk (39e), Nkunku (69e, 76e)

Djurgarden 2 - 1 Panathinaikos : Gulliksen (49e), Hummet (74e) - Duricic (17e)

FC Copenhague 2 - 2 Basaksehir : Chiakha (79e, 83e) - Keny (26e), Piatek (80e)

Hearts 0 - 2 FC Heidenheim : Conteh (57e), Schoppner (89e)

Jagiellonia 3 - 0 Molde : Pululu (6e), Hansen (60e, 75e)

Larne 1 - 2 St Gall : Diaby csc (4e) - Gortler (29e)

LASK 0 - 0 Cercle Brugge

Betis 2 - 1 NK Celje : Natan (75e), Juanmi (90e+4) - Nieto (81e)

Vitoria Guimaraes 2 - 1 Mlada Boleslav : T. Silva (40e), Rivas (60e) - Kusej (72e)

La suite après cette publicité

Le classement complet de la Conference League.