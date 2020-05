OL : Jeff Reine-Adélaïde donne de ses nouvelles

«Aujourd'hui, j'en suis à la phase où je suis sur le terrain, je cours, je touche un peu le ballon et je suis encore avec les kinés. (...) Je vais bientôt passer à la phase avec les préparateurs physiques». Voilà notamment ce que nous confiait Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) le 24 mars dernier au sujet de sa rééducation après sa rupture des ligaments croisés du genou droit, le 15 décembre 2019 face au Stade Rennais. Plusieurs semaines se sont depuis écoulées et le milieu de terrain français est donc toujours plus proche d'un retour à la compétition, même si la prochaine saison de Ligue 1 ne devrait pas démarrer avant le 23 août prochain. JRA a donné de ses nouvelles ce dimanche au cours d'un entretien accordé au site officiel de l'OL.

«Tout va bien. J’ai commencé à Lyon. Le lendemain de l’opération, j’ai repris le travail avec un des kinés. Ça a été très dur et éprouvant. Je suis ensuite allé à Clairefontaine pour voir un autre cadre. C’est vraiment dur de voir ses coéquipiers s’entraîner et toi, de rester sur le côté. Je suis parti deux semaines en vacances en Martinique aussi. Ça m’a beaucoup aidé. J’ai réattaqué en revenant. J’aurais pu reprendre il y a un mois le travail avec le reste de l’équipe. C’est un travail acharné. Il ne faut pas se relâcher car parfois c’est dur. Des fois, on n’a pas envie de faire les exercices. J’aurais pu tricher mais j’avais des objectifs dans ma tête. Les objectifs servent aussi à ça, ne pas se relâcher. Il y avait beaucoup de fatigue physique et mentale qui s’accumulait. J’ai su le gérer, grâce au staff médical et à ma famille qui a été d’un bien fou pour moi», a confié Jeff Reine-Adélaïde, dont le retour fera le plus grand bien au collectif de Rudi Garcia dans les prochains mois.