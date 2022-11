Porto - Atlético : les compositions officielles

6ème et dernière journée des phases de poules de cette Ligue des champions 2022-2023. Pour clôturer ce groupe B, le FC Porto reçoit l’Atlético de Madrid, une semaine après une fin de match rocambolesque au Wanda Metropolitano et l’élimination des Madrilènes de cette C1 (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 18h45). Toutefois, il reste de l’enjeu dans ce groupe avec un match dans le match entre les deux premiers, Bruges et Porto, mais aussi entre les deux derniers, Madrid et le Bayer Leverkusen. Pour terminer premiers, les Portugais doivent faire mieux que les Belges. Pour être reversés en Europa League, l’Atlético doit faire aussi bien que le Bayer. Un match à enjeu donc ce soir, ça promet !

Côté compositions, les deux tacticiens, Sergio Conceicao et Diego Simeone, n’ont pas l'habitude de chambouler totalement leurs plans de jeu d’un match à l’autre. Malgré les absences de Lemar, Koke et Llorente, toujours blessés, le coach argentin peut compter sur les présences de Witsel et De Paul au milieu. Griezmann est associé en attaque à Joao Felix et Correa. Dans les rangs portugais, on retrouve le désormais classique 4-4-2. Pepe est toujours out, en revanche, devant, on retrouve l'habituel duo, Evanilson aux côtés de Taremi.

Les compositions d'équipe :

Porto : Diogo Costa - Pepe, Cardoso, Marcano (c), Zaidu - Otavio, Eustaquio, Grujic, Galeno - Taremi, Evanilson

Atlético : Oblak (c)- Savic, Gimenez, Reinildo - Molina, De Paul, Witsel, Saul - Correa, Griezmann, Joao Félix