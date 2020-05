TFC : Baptiste Reynet dans le viseur de l'En Avant Guingamp

Jeu de chaises musicales dans les buts de l'En Avant Guingamp. Huitième de Ligue 2 après l'arrêt du championnat à la 28e journée, le club breton évoluera encore au deuxième échelon du foot français en 2020-2021. Mais pas avec les mêmes gardiens. En effet, comme le rapporte Le Télégramme, les portiers numéro 1 et 2 du club, Marc-Aurèle Caillard et Théo Guivarch, devraient quitter le club au 30 juin. Il faut donc les remplacer.

Et pour cela, le journal local explique que deux pistes, dont une très sérieuse, sont envisagées par Guingamp. Une autre menant à Régis Gurtner, le gardien d'Amiens, a échoué. Alors l'En Avant se serait tourné vers le portier de Toulouse, Baptiste Reynet. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le TFC, le Français n'est plus en odeur de sainteté dans le club de la Ville Rose. En effet, l'arrivée cet hiver du Croate, Lovre Kalinic, l'a poussé sur le banc des remplaçants et désormais il cherche un nouveau challenge pour rebondir. Guingamp lui ferait les yeux doux. Et avec le recrutement de Paul-George Ntep il y a quelques jours, les Bretons ont montré leurs ambitions pour l'an prochain. De quoi attirer d'autres gros coups cet été.