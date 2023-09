LdC (F) : le Paris FC crée l’exploit en éliminant Arsenal

La sensation du Paris FC ! Lors du premier tour de qualifications à la Ligue des champions féminine, les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont réalisé l’exploit d’éliminer Arsenal, club le plus titré d’Angleterre (15 titres) et demi-finaliste de la compétition la saison dernière. Une victoire acquise au terme d’une séance de tirs au but décisive après un match prolifique entre les deux formations. Dominées au cours du premier acte et sauvées par Chiamaka Nnadozi, impressionnante dans les buts du PFC, les Parisiennes trouvaient finalement la faille au retour des vestiaires. Si Mathilde Bourdieu s’offrait un doublé en l’espace d’une minute (56e, 57e), les Anglaises réagissaient quelques instants plus tard par l’intermédiaire d’Alessia Russo (80e) avant d’égaliser au bout du temps additionnel sur une tête de Beattie (90+6e).

Poussé en prolongation, le PFC reprenait les devants grâce à Julie Soyer (106e) mais Russo s’offrait un doublé (116e) et arrachait une séance de tirs au but. A ce jeu-là, les Franciliennes, portées par deux nouveaux arrêts de Chiamaka Nnadozie, se montraient les plus solides et se qualifiaient pour le second tour des qualifications. Dans les autres rencontres du jour, à noter l’élimination surprise de la Juventus Turin, deuxième club le plus titré de la compétition (4) derrière l’OL (8). Les partenaires de Pauline Peyraud-Magnin se sont, en effet, inclinées aux tirs au but (1-1, 4-5 aux t.a.b.).