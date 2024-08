Karim Benzema va rester en Arabie saoudite après sa carrière

Arrivé l’été dernier en Arabie saoudite, Karim Benzema vit pour le moment une fin de carrière agitée avec son équipe d’Al-Ittihad. Mais son arrivée dépasse le simple cadre sportif puisque le Ballon d’Or 2022 incarne aussi le projet du football saoudien. Ambassadeur avec le Mondial 2034, Karim Benzema est visiblement tombé sous le charme du pays comme il l’a révélé lors d’un entretien pour la Saudi Pro League. Et il compte bien s’installer ici après la fin de sa carrière.

«Après le football, je serais là. Il y a beaucoup de projet à faire ici, dans le futur, en Arabie saoudite. Même pour le football, il faut continuer de le développer ici. Qui aurait pu penser qu’un jour la Coupe du Monde se jouerait en Arabie saoudite. C’est beau et c’est dans la continuité de ce qui se passe depuis deux, trois ans avec l’arrivée de grands joueurs. C’est le cadeau. Ca va ouvrir plus de portes. Les gens vont venir visiter et ne pas rester sur la première impression. Les gens ne savent pas comment c’est. Par exemple la ville de Jeddah, les gens ont une image qui n’est pas celle de la ville. Tu peux trouver beaucoup de choses ici. C’est une ville qui me va bien. On manque de rien. Il faut venir et ne pas rester sur la vie d’avant. Il y a tout ici, tu veux aller à la plage tu peux, boire un café etc», a-t-il lancé.