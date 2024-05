Joshua Kimmich recale déjà un gros club

Ce n’est pas un secret, Joshua Kimmich n’est pas certain de rester au Bayern Munich. L’international allemand (84 sélections), sous contrat jusqu’en 2025 avec le Rekordmeister, n’a pas prolongé et un départ cet été est plus que probable. L’une des pistes les plus plausibles mène au FC Barcelone. L’arrivée prochaine d’Hansi Flick devrait être un accélérateur dans les négociations, qui sont au point mort, comme le révèle Sport.

En effet, les divergences reposent sur un aspect économique. KImmich gagne actuellement environ 19,5 millions d’euros bruts, une somme que le FC Barcelone a du mal à aligner pour s’offrir ses services, en plus du montant du transfert. Les exigences salariales du milieu sont donc un frein pour les Blaugrana.