Barca : Griezmann dégoûté après la défaite contre Bilbao

La suite après cette publicité

Malgré la décevante défaite en finale de Supercoupe d’Espagne, ce dimanche, face à l’Athletic Bilbao, le FC Barcelone a pu compter sur la bonne prestation d’Antoine Griezmann. Le Français a inscrit un doublé et a livré un match plein.

Pour sa première finale avec le Barca, le Champion du monde n’est pas passé loin d’offrir un trophée au club catalan. Après cette défaite, Griezmann a exprimé sa déception en zone de presse. « Nous sommes dégoûtés, en colère, bouleversés, tout. Tout, quand tu perds une finale, tu n’éprouves que des mauvais sentiments.(…) Nous avons commis des erreurs et nous devons encore nous améliorer. » L’ancien de l’Atlético Madrid est aussi revenu sur le but qui a entraîné l’égalisation des Basques. « C’est une action sur laquelle on a mal défendu, on ne se parle pas. Nous devons travailler là-dessus. On doit s’améliorer, car ce sont des détails très importants. Quand le ballon part ou quand il faut commencer à courir, il faut que quelqu’un crie. Parfois, on crie et parfois non. Eux, ils y ont cru jusqu'à la dernière minute et ils ont très bien joué. »