EdF : Le Mans candidat pour accueillir les Bleus

À la recherche d’enceintes pour accueillir les rencontres de l’équipe de France sur la période 2023-2024, en raison de l’indisponibilité du Stade de France liée à la Coupe du Monde de rugby (du 8 septembre au 28 octobre 2023), puis des Jeux Olympiques de Paris (du 26 juillet au 8 septembre 2024), la FFF a déjà vu plusieurs villes se porter candidates.

Alors que Marseille et Lyon ont officiellement annoncé leur candidature, Le Mans (Sarthe) envisage également de se positionner selon nos informations. Contacté par nos soins, l’adjoint de l’ancien ministre et désormais maire du Mans Stéphane Le Foll, a affirmé la volonté de la ville de réaccueillir les Bleus au Stade Marie-Marvingt, 11 ans après son unique réception (France - Estonie (4-0), lors d’une rencontre amicale, le 5 juin 2012). Inaugurée en 2011, cette moderne enceinte de 25 000 places avait jusqu’ici essentiellement été utilisée par le club du Mans FC, pensionnaire de National 1. Plusieurs matches de l’équipe de France Espoirs et féminine s’y étaient aussi disputés.

