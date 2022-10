Karim Benzema et sa nouvelle compagne attendent un heureux événement

Le lundi 17 octobre dernier, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or France Football 2022 dans la foulée de sa brillante saison avec le Real Madrid (en Ligue des Champions mais aussi en Liga). Pour l’attaquant tricolore, la soirée a été incroyable. Il a d'ailleurs souhaité être accompagné de certains de ses proches lors du gala organisé au Théâtre du Châtelet à Paris, dont sa nouvelle compagne Jordan Ozuna. Les deux tourtereaux ont d'ailleurs appris une très bonne nouvelle récemment, selon ABC.

Et selon l’entourage du mannequin, relayé par le média espagnol, le couple attendrait un enfant. Il s'agirait du premier pour Jordan Ozuna et du quatrième pour l'attaquant madrilène, Karim Benzema, qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Pour rappel, son fils cadet, Ibrahim, cinq ans, fruit de sa relation avec le mannequin Cora Gauthier, était également présent au gala et il était même monté sur scène avec son père. Ce dernier devrait donc avoir un petit frère dans les mois à venir. Un heureux événement pour toute la famille Benzema !