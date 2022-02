EdF : les U17 s'imposent face au Danemark

Pour son deuxième match de la semaine face au Danemark (victoire 3-0 un peu plus tôt dans la semaine), l'équipe de France U17 s'est une nouvelle fois imposée. Sur la plus petite des marges cette fois.

La suite après cette publicité

Le Montpelliérain Junior Ndiaye a inscrit le seul et unique but de la partie juste avant la pause (43e). Prochain rendez-vous pour les protégés de José Alcocer : le tour Élite des éliminatoires de l'Euro 2022, pour lequel ils seront opposés à l'Angleterre, au Luxembourg et à la Russie du 23 au 29 mars.