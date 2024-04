Andrés Iniesta et Bojan vont racheter un club

À 39 ans Andrés Iniesta n’a pas encore raccroché les crampons. Mais cela n’empêche pas le joueur d’Emirates de poursuivre ses activités de businessman. Le média danois Tipsbladet révèle en effet la société NSN (Never Say Never) fondée par l’ancien joueur du Barça va racheter 85% du FC Helsingør.

La suite après cette publicité

Le club scandinave est actuellement bon dernier du championnat de deuxième division danoise et se trouve dans une situation financière délicate. Le montant payé par la société d’Iniesta, dans laquelle Bojan Krkic possède aussi des parts, n’est pas très élevé puisque le média scandinave indique qu’il serait de 2 M€ environ.