OL : la première de Dejan Lovren, ça a donné quoi ?

De l’aveu de son entraîneur, Dejan Lovren avait prévu une trêve plus longue après son retour de la Coupe du Monde 2022. Le défenseur croate était alors un joueur du Zenit et le championnat russe ne doit reprendre qu’en mars. Au final, 3573 jours (9 ans, 9 mois et 11 jours pour être précis) après sa dernière apparition sous le maillot lyonnais (le 31 mars 2013 face à Sochaux, ndlr), Lovren était déjà dans le onze de départ de l’Olympique Lyonnais face au FC Nantes.

Neuf jours après son grand retour sur les bords du Rhône, le natif de Zenica a donc été jugé apte par Laurent Blanc. Salué par le kop lyonnais niché dans la Beaujoire, Lovren pouvait enfin s’exprimer sur le terrain après une arrivée entachée par une polémique liée à la diffusion d’une vidéo le montrant chanter et réaliser des gestes jugés tendancieux par les médias. « Il s’est préparé. Il a continué à travailler. Il savait qu’il allait venir ici. Aujourd’hui, il est prêt. On attend qu’il nous sécurise en défense et qu’il amène ce rôle de leader qu’on a besoin dans l’équipe », disait d’ailleurs de lui Franck Passi à OL TV, en introduction du match.

Une première satisfaisante

Positionné axe droit sur le terrain, aux côtés de Castello Lukeba, l’ancien pensionnaire du Zenit a rendu une première copie très propre. Alors que le FCN dominait les débats, notamment en fin de première période, Lovren n’a jamais été pris à défaut, même quand les Canaris ont eu des grosses occasions de but. Auteur d’interventions décisives face à Mohamed (27e) et Blas (41e, 56e), le Croate s’est également montré très vif lorsqu’il a dû se retourner sur lui-même pour dégager un joli ballon lobé filait dans son dos (43e).

Attendu au tournant, Lovren a répondu présent. Et s’il ne s’est pas arrêté devant les médias (l’OL a voulu le protéger après sa polémique), le Croate a bien voulu dire quelques mots à la chaine officielle du club rhodanien. « Ce n’est jamais facile de gagner à Nantes. C’était un match compliqué. Je me sentais bien. On s’est bien entendu aujourd’hui. J’ai essayé d’encadrer mes coéquipiers. On a beaucoup communiqué pendant le match. J’essaye de donner ma force pour toute l’équipe. On a besoin de montrer du caractère ». Et Lovren en a.